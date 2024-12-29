رئيس جهاز العاشر يوجه بتركيب أعمدة "هاي ماست"

أعلن جهاز المدينة بقيادة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، عن الانتهاء من تركيب أعمدة سارية "هاي ماست" عالية الكفاءة لإنارة عدة ميادين رئيسية.

شملت الأعمال تركيب الأعمدة في مدخل المدينة وميدان المستثمرين وميدان الرواد وميدان مصر النور، وميدان السفيرة، بهدف تعزيز الإضاءة الليلية وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين والمركبات.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تشمل تحسين شبكة الإضاءة العامة، بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة، ويعزز من معايير السلامة والأمان في المناطق الحيوية.

وأشار إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات سكان المدينة.

تطوير انظمة الإنارة بالعاشر من رمضان

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