قبل نهاية 2024.. 38 طن حجم مشتريات المصريين من الذهب العام الجاري.. "الشعبة" توضح أسباب تذبذب الأسعار.. واقتصادي يفجر مفاجأة

قبل نهاية العام الجاري 2024، تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارًا عند المستويات التي سجلها في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، قبل بداية الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أسعار الذهب محليًا

وفقًا لتحديثات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات المصرية، استقرت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية دون أي تغييرات ملحوظة، حيث وصل سعر جرام عيار 24 نحو 4274 جنيهًا، ووصل جرام عيار 21 لـ 3740 جنيهًا، كما سجل الجرام عيار 18 نحو 3205 جنيهات، وهذه الأسعار غير شاملة المصنعية والدمغة والضريبة.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 29920 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة والضريبة.

أسعار الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.29 دولار للأوقية، محققة ارتفاعًا بنسبة 0.9% منذ نهاية الأسبوع الماضي، كما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة على 2653.90 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 0.7%.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المتعلقة باستراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة لعام 2025، بالإضافة إلى تأثير السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب.



حصاد الذهب 2024

أصدر "جولد بيليون"، تقرير عن حصاد الذهب 2024، موضحًا أن سعر الذهب عاد إلى التراجع بعدها بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيه للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر الحالي استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام.

أوضح التقرير، أن أسعار الذهب في الربع الأخير من العام الجاري افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الاخير من العام عند المستوى 3565 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى سجله في ديسمبر عند 3880 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 8.8% بمقدار زيادة 315 جنيها.

عوامل التأثير على سعر الذهب

ساهم استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، في استقرار أسعار الذهب، ومن العوامل التي أثرت أيضًا في مستويات الذهب، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما أدى إلى تقليل المضاربات في سوق الذهب المحلي وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

ومن ضمن العوامل أيضًا، تراجع الطلب المحلي على الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار، بينما ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع.

38 طن.. حجم مشتريات المصريين من الذهب 2024

وصلت مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 نحو 38 طنا من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طنا من الذهب.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

وفي هذا السياق، يقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عدم استقرار أسعار الذهب يأتي بسبب الأوضاع السياسية والجيوسياسية كالحروب والأحداث في المنطقة والعالم، ونجاح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات.

يستكمل "ميلاد"، أن ما تردد حول زيادة أسعار مصنعية الذهب بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، عاري تمامًا من الصحة، مؤكدًا أنه وارد أن تحدث ارتفاعات في سعر الذهب، ولكن ذلك مرتبط بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث أسعار الذهب في مصر مرتبط بالسوق العالمي.

عوامل اقتصادية وسياسية مؤثرة على الذهب



كما يرى الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن أسعار الذهب تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، مما يجعل التنبؤ الدقيق بأسعاره تحديًا كبيرًا ومع ذلك، تشير التوقعات بارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب 2025

يتابع “الإدريسي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه وفقًا لتوقعات بنك "جولدمان ساكس"، قد يصل سعر الذهب إلى 2700 دولار للأونصة في أوائل عام 2025، وهذا يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال العام المقبل، وبالاخص محلياً مع استمرار تراجع سعر صرف الجنيه.