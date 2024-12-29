الدورى الإيطالى.. مويس كين يقود فيورنتينا لمواجهة يوفنتوس

أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق فيورنتينا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق فيورنتينا كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: دودو، بيترو كوموتزو، لوكا رانييري، فابيو باريسي.

خط الوسط: ياسين عدلي، دانيلو كاتالدي، أندريا كولباني.

خط الهجوم: ألبرت غودموندسون، ريكاردو سوتيل، مويس كين.



ويحتل فريق يوفنتوس المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق فيورنتينا فى المركز الخامس بنفس عدد النقاط .

