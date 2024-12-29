تشكيل وست هام يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن افريق وست هام يونايتد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه مباراته أمام ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، كوفال، كيلمان، مافروبانوس، إيمرسون

خط الوسط: إدسون ألفاريز، كارلوس سولير، لوكاس باكيتا

خط الهجوم: جاريد بوين ، محمد قدوس

يأمل وست هام في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول في هذه المواجهة القوية، معتمدًا على خط وسطه المميز بقيادة باكيتا وهجومه بقيادة بوين وكودوس. المباراة تعد بمنافسة شرسة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق النقاط الثلاث.