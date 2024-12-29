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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى ليوفنتوس أمام فيورنتينا

يوفنتوس
يوفنتوس
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أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيورنتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:
حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيدريكو غاتي، بيير كالولو.
خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، تيون كوبمينرس.
خط الهجوم: سامويل مبانجولا، دوشان فلاهوفيتش، فرانشيسكو كونسيساو.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق فيورنتينا فى المركز الخامس بنفس عدد النقاط .

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