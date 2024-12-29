أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيورنتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:
حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيدريكو غاتي، بيير كالولو.
خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، تيون كوبمينرس.
خط الهجوم: سامويل مبانجولا، دوشان فلاهوفيتش، فرانشيسكو كونسيساو.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق فيورنتينا فى المركز الخامس بنفس عدد النقاط .
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى ليوفنتوس أمام فيورنتينا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيورنتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيورنتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.