الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى ليوفنتوس أمام فيورنتينا

أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فيورنتينا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيدريكو غاتي، بيير كالولو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، تيون كوبمينرس.

خط الهجوم: سامويل مبانجولا، دوشان فلاهوفيتش، فرانشيسكو كونسيساو.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق فيورنتينا فى المركز الخامس بنفس عدد النقاط .