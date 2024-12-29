محمد صلاح يقود ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت عن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول والذى يلعب له النجم المصري محمد صلاح لمواجهة وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ترينت ألكسندر-أرنولد

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

ويخوض ليفربول المباراة بهدف تعزيز تصدره جدول الترتيب وتحقيق الفوز أمام فريق وست هام الطموح و الجماهير تتطلع إلى تألق النجم المصري محمد صلاح وقيادة فريقه لتحقيق النقاط الثلاثة.