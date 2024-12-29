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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت عن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول والذى يلعب له النجم المصري محمد صلاح  لمواجهة وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ترينت ألكسندر-أرنولد

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

ويخوض ليفربول المباراة بهدف تعزيز تصدره جدول الترتيب وتحقيق الفوز أمام فريق وست هام الطموح و الجماهير تتطلع إلى تألق النجم المصري محمد صلاح وقيادة فريقه لتحقيق النقاط الثلاثة.

 

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