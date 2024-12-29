التعليم تحسم موقف معلمي الحصة من المشاركة في أعمال الامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة للمديريات والإدارات التعليمية، تنص على عدم مشاركة المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، وذلك لعدم وجود مسؤولية قانونية تقع عليهم في هذا الشأن.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 2021/9/20، والذي شدد على أن المستعان بهم للتدريس بالحصة لا يحق لهم المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأكد الكتاب الدوري رقم (3) الصادر بتاريخ 2024/9/8، بشأن تنظيم إجراءات صرف مقابل الحصص، عدم الإشارة إلى السماح بمشاركتهم في هذه الأعمال.

ودعت الوزارة مديريات التربية والتعليم إلى الالتزام بهذه التعليمات وإبلاغ المختصين لضمان تنفيذ القرار وفق اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.