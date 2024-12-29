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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفضت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد مقدار 5 جنيهات جديدة داخل محلات الصاغة، ليبلغ مجمل تراجعه خلال الأسبوع الماضي أكثر من 25 جنيها في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 14 نحو 2473 جنيه للبيع  و2486 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 3180 جنيه للبيع و 3197 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 3710 جنيه للبيع و 3730 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 4240 جنيه للبيع و 4262 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 29.68 ألف جنيه للبيع  و 29.84 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2621 دولار للبيع و 2622 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب