الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد مقدار 5 جنيهات جديدة داخل محلات الصاغة، ليبلغ مجمل تراجعه خلال الأسبوع الماضي أكثر من 25 جنيها في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 14 نحو 2473 جنيه للبيع و2486 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 3180 جنيه للبيع و 3197 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 3710 جنيه للبيع و 3730 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 4240 جنيه للبيع و 4262 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 29.68 ألف جنيه للبيع و 29.84 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2621 دولار للبيع و 2622 دولار للشراء.