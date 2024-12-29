لا للغش.. ننشر استعدادات تعليم دمياط لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا هامًا مع موجهي عموم المواد ومدير مركز التطوير الاليكتروني لبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام بنظامها الإلكتروني الجديد.

وخلال الاجتماع، شدد "عماره" على أهمية الجاهزية التامة لمقرات وضع الأسئلة، مؤكدًا على التنسيق الوثيق بين التوجيهات ومركز التطوير لضمان خروج امتحانات إلكترونية تتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المدارس الثانوية لإجراء هذه الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.



وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على أهمية مكافحة ظواهر الغش والتسريب الإلكتروني، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الامتحانات وحماية مستقبل الطلاب، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بدمياط حريصة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التعليم، وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أطلقت برنامجاً واعياً يحمل عنوان "أنت أقوى من المخدرات".

يستهدف البرنامج حماية 18560 طالب وطالبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية المبتكرة.

يهدف البرنامج إلى تحصين عقول الشباب ضد مخاطر الإدمان، وذلك من خلال بث رسائل توعوية قوية، واستخدام أساليب إبداعية وجذابة، مثل الفيديوهات التوعوية والمحاكاة الدرامية التي تبين عواقب الإدمان الوخيمة.

كما يعتمد البرنامج على مشاركة المتطوعين من صندوق مكافحة الإدمان، الذين يقومون بتنظيم ورش عمل تفاعلية، وتحليل قصص واقعية لمتعاطي المخدرات.