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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأذربيجاني يطالب روسيا بتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأذربيجانية ومحاسبة المسؤولين

إسقاط الطائرة الأذربيجانية
إسقاط الطائرة الأذربيجانية
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طالب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، روسيا بالاعتراف الكامل بمسؤوليتها عن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، داعيًا إلى معاقبة المسؤولين عن هذا الحادث.

واتهم الرئيس علييف، اليوم الأحد، موسكو بالسعي إلى التستر على مسؤوليتها بدلًا من الإقرار بها، مؤكدًا أن الطائرة "أصيبت بطلقات" من الجانب الروسي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الشكوك التي تعزو الحادث إلى صاروخ روسي دفاعي، وذلك منذ وقوع الحادث يوم الأربعاء الماضي في كازاخستان، حيث تحطمت الطائرة بعدما عجزت عن الهبوط في وجهتها الأصلية في مطار غروزني في جنوب روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قدم اعتذارًا لنظيره الأذربيجاني، السبت، مقرًا بأن الدفاعات الجوية كانت نشطة، لكن من دون الاعتراف بأن الطائرة أصيبت خطأ بصاروخ أطلقه الجيش الروسي. وكشف بوتين أيضًا أن المنطقة كانت تتعرض يومها لهجمات طائرات مسيرة أوكرانية.

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