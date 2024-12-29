العثور على جثة طبيب سقط من أعلى عقار ببنها

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طبيب تخدير، سقط من أهلى عقار بمنطقة المنشية التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق الذي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص يدعى ح. م 43 سنة طبيب تخدير، بمنطقة المنشية التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.