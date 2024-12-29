جامعة دمياط تعزز دور الكليات فى المجتمع بالمعارض والقوافل الطبية

انعقد اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 145 برئاسة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط ، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل رئيس الجامعة المجلس بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للنواب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بالجامعة ، بمناسبة العام الميلادي الجديد ، داعيا الله العلي القدير أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها العظيم.

و أوضح رئيس الجامعة أن مشاركة الكليات المجتمعية يعكس الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع، من خلال المعارض والقوافل، مما يعزز التواصل مع المجتمع المحلي، وتقديم الدعم والخدمات، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية.

وبيّن أن هذه الأنشطة، سواء من خلال المعارض القوافل الطبية والتعليمية أو الفعاليات الثقافية والاجتماعية، تسهم في تلبية احتياجات المجتمع، وتعزز من وعي الطلاب بأهمية المشاركة الفعالة في قضايا المجتمع، مما يرسخ قيم العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن الجامعة ستواصل دعم هذه الأنشطة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاحها، إيمانًا منها بدورها الحيوي كمحرك للتغيير الإيجابي في المجتمع.

كما أكد على أهمية متابعة وكلاء الكلية لأعمال السلامة والصحة داخل الكلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والمعايير المعتمدة لضمان بيئة آمنة للجميع، ثم انتقل لمناقشة موضوعات المجلس.