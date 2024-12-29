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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منها إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم.. أهم قرارات الهيئة الوطنية للإعلام.. اليوم

مجلس الهيئة الوطنية
مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة المسلماني
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اجتمع اليوم الأحد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة العديد من الملفات، واتخذ المجلس عدة قرارات أبرزها:

- إلغاء بث الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم ونقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخري.

- تكليف أسامة كمال – عضو مجلس إدارة الهيئة بتشكيل ورئاسة فريق عمل لبحث تطوير الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام.

- تكليف مجدي لاشين – الرئيس السابق للتليفزيون المصري - بمنصب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.

الموافقة من حيث المبدأ على إلغاء الحد الأقـصـى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.

ابرز قرارات الهيئة الوطنية للإعلام الغاء الاعلانات على اذاعة القران الكريم أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام