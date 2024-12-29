رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم العاملات الحاصلات على شهادة محو الأمية

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، العاملات اللاتي حضرن بفصل محو الامية الذي اقامه قطاع خدمة المجتمع وتنمية لمحو اميه العاملات، لحصولهن علي شهادة محو الامية، وذلك في إطار مبادرة "مؤسسة بلا أمية" تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠، بالتعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهئية العامة لتعليم الكبار، وبحضور ابراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الامية وتعليم الكبار بكفر الشبخ، وعطية نصر مدير ادارة التخطيط بهيئة محو الامية وتعليم الكبار بكفرالشيخ.



أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة فى تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار إستراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.



ومن جانبها أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي تميز الفصل بتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بأحدث التقنيات والموارد التعليمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركات.

تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي والمهارات لدى العاملات للمساهمة في تطوير أنفسهن والمجتمع، حيث تسعي الجامعة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز التعليم والمعرفة وتمكين الأفراد لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق لمصر.