أبو شامة: إسرائيل تستغل الأحداث لتنفيذ أجندتها في الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن غزة التي كانت مفتتحًا لتداعيات كثيرة في المنطقة، أصبحت الآن جبهة واحدة من جبهات عدة مفتوحة، مضيفًا أن الضبابية المحيطة بالمنطقة قد تبدو مسألة تخص صناع القرار عالميًا أو أهل الشرق الأوسط، لكن في رأيه أن العالم الغربي، والولايات المتحدة، وحلفاءهم، لديهم رؤية واضحة وسيناريوهات معدة مسبقًا لما يحدث.

وأوضح أبو شامة، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي لم تكن مفاجئة للغرب، بل كانت مفاجأة لسكان الشرق الأوسط من العرب وغيرهم، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو تصفية لسنوات طويلة من الحرب الباردة، وإضعاف للقوى الإقليمية، وتسليم المنطقة بشكل تدريجي لإسرائيل.

وأشار إلى أن الأحداث مثل "طوفان الأقصى" منحت إسرائيل مبررًا قويًا لتنفيذ أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل استعدت منذ سنوات طويلة لما قامت به مؤخرًا في غزة وجنوب لبنان، حيث كانت هذه التحركات جزءًا من استراتيجية مدروسة لتحقيق أهدافها الإقليمية.