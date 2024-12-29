الدورى الإيطالى.. نابولى يصارع أتلانتا على الصدارة بعد الفوز على فينيزيا

فاز فريق نابولي على نظيره فينيزيا، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب جياكومو راسبادوري في الدقيقة الـ 79 لصالح نابولى.

بهذا الفوز رفع فريق نابولى رصيده إلى النقطة 41 نقطة فى وصافة ترتيب الدورى الإيطالى، وبالتساوى مع أتلانتا صاحب الصدارة بنفس عدد النقاط، إلا ان الأهداف كانت هي المقياس، بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 13 نقطة فى المركز الـ 19 من ترتيب جدول الدوري الإيطالي.