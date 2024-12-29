وكيل زراعة البحيرة يفتتح منفذ للخضروات والفاكهة الطازجة بأبو حمص

افتتح الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، منفذ الإرشاد الزراعي للخضروات والفاكهة الطازجة بأبو حمص بأسعار تنافسية تقل بنسبة تصل إلى 25% عن أسعار السوق.

وفي تصريحاته، أكد الدكتور حسني عطية عزام، أهمية مثل هذه المبادرات في ظل الظروف الراهنة لتنظيم الأسواق المحلية.

وحث على ضرورة مراقبة جودة الخضار والفاكهة بانتظام لضمان سلامتها وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

و شدد على دور الوزارة في توفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة عبر البلاد، بما في ذلك المنافذ المتنقلة التي تسهم في تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار.

و وجه وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بتوظيف المساحات الشاسعة بإدارة أبو حمص لإنشاء سوق كبير يخدم سكان المنطقة بأكملها، ومن المقرر افتتاح هذا السوق المتكامل في 30 يناير 2025، بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية بأسعار معقولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق راحتهم اليومية.