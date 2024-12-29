في حفل رأس السنة.. عودة عرض "نوستالجيا ٩٠/٨٠" على مسرح البالون

أعاد البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالإشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إنتاج مسرحية “نوستالجيا ٩٠/٨٠”، التي من المقرر عرضها على مسرح البالون خلال احتفالية رأس السنة الذي يحيها الفنان مصطفى قمر، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق ٣١ ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتعود مسرحية "نوستالجيا ٩٠/٨٠" بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته وقت عرضها خلال موسم عيد الأضحى الماضي واستمرت لأكثر من ٢٠ ليلة طافت بها جزء كبير من محافظات مصر.

فكرة المسرحية مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

العرض يشمل استعراضات فرق بورسعيد، والحرية، وفرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقى، وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي، فكرة ورؤية إخراجية تامر عبدالمنعم.

يشار إلى أن احتفالية رأس السنة تبدأ بالعرض المسرحي "نوستالجيا ٩٠/٨٠" في الفقرة الأولى، ثم يصعد الفنان مصطفى قمر لإحياء الحفل في الفقرة الثانية.