وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح

التقي اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني والذي استطاع الفوز في الانتخابات التي عقدت مؤخراً ولمده ٤ سنوات قادمة بالتزكية.

وقدم وزير الرياضة التهنئة للمجلس الجديد في دورته الحالية والتي تستمر حتي أولمبياد لوس انجلوس 2028.

كما استكمل وزير الرياضة حديثه للمجلس المنتخب الجديد، حيث أشار الي ضرورة العمل علي توسعة ممارسة اللعبة ، خاصة وان اللعبة قد لاقت رواج كبير بين الشعب المصري خاصة في الأولمبياد الأخير والذي استطاع السلاح الحصول علي ميدالية اولمبية للبطل المصري محمد السيد كما أصبحت مصر تمتلك منتخب مصري واعد ينافس كبري منتخبات العالم وأصبح المنتخب المصري بين العشرين الكبار علي مستوي العالم ونتصدر المشهد ومنصات التتويج علي مستوي الناشئين والناشئات.

وأوضح "صبحي"، اصبح لدينا اتحاد سلاح نموذجي علي أعلي مستوي من الكفاءة سواء علي مستوي اللاعبين ومستوي الإدارة ونوه "صبحي" علي ضرورة تعزيز الموارد الذاتية للاتحاد خلال الفترات المقبلة.

واستطرد وزير الرياضة ان الوزارة لديها مشروع قومي كبير وهو المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي والذي ينتقي ابرز المواهب الرياضية بمختلف الألعاب وأنه جاري ادراج لعبة السلاح بالمشروع خلال الفترة القادمة وهو ما يعزز من فرص خروج المزيد من الأبطال والنماذج الواعدة بلعبة السلاح كما تمتعت مصر بتنظيم العديد من بطولات العالم نظرا لما أصبحت مصر تمتلكه من بنية تحتية رياضية متميزة ومتطورة وهو ما جعل الاتحاد الدولي للسلاح يطلق علي مصر عاصمة السلاح الدولي.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

فيما توجه رئيس الاتحاد المصري للسلاح ومجلس الإدارة بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي استقبالهم اليوم وتقديم التهنئة للمجلس الجديد بالفوز بالانتخابات ، وتعهد رئيس اتحاد السلاح ببذل المزيد من الجهد وبالتعاون مع جميع أعضاء المجلس للارتقاء بالسلاح المصري علي كافة المنتخبات المصرية .

واستطاع طارق الحسيني الفوز بالتزكية في انتخابات الاتحاد المصري للسلاح لأربع سنوات قادمة.

ويتكون مجلس الإدارة من كلا من : أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، امنية حسين.