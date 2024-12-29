توتنهام يتقدم وولفارهامبتون بهدفين فى الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام، على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

أحرز رودريجو بيتانكور وبيرنان جونسون فى الدقيقتى الـ 12 والـ 45 لصالح السيتى، بينما جاء هدف الضيوف عن طريق اللاعب هوانغ هي تشان بعد سبع دقائق فقط من بداية اللقاء.

سيطر فريق توتنهام على مجريات الشوط الأول وترجم سيطرته على الكرة بتسجيله هدفى اللقاء حتى الآن، بينما فشل الضيوف فى تسجيل هدف التعديل رغم السيطرة التى كانت موجودة ولكن على فترات متباعدة.

وكان أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، خاض اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: فراسر فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراغوسين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: يفيس بيسوما، رودريغو بيتانكور، أرشي جراي، بيرنان جونسون.

خط الهجوم: هيونج مين سون، دومينيك سولانكي، ديان كولوسيفسكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 12 برصيد 23 نقطة، بينما يقع فريق وولفارهامبتون فى المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".