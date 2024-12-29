الأهلي يتحفظ على قرارات لجنة الانضباط ويطلب الحيثيات

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميا اليوم الأحد، إلى اتحاد الكرة يتحفظ فيه شكلًا وموضوعًا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط، والتي جاءت متأخرة بعد خمسة أشهر من مباراة الأهلي وبيراميدز التي شهدت هذه الأحداث.

وقال الأهلي في بيان رسمي، إنه قرارات لجنة الانضباط جاءت كلها مواءمات ومخالفة للواقع.

وأشار النادي الأهلي في خطابه إلى أنه يعلم عدم مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي عن هذه القرارات خاصة أنه تولى المسئولية منذ أسابيع قليلة، لكن انتهاج هذه السياسة عند اتخاذ مثل هذه القرارات الانضباطية سوف يعود بالمنظومة الكروية للخلف.

كما طلب النادي الأهلي الاستئناف على قرارات اللجنة، ومخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لهذه القرارات والبنود اللائحية التي تم الاستناد إليها، لاتخاذ ما يلزم قانونًا للحفاظ على حقوق النادي ومسئوليه ولاعبيه.

عقوبات لجنة الانضباط ضد الأهلي

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في وقتها وجاءت القرارات كالتالى:

وأصدرت لجنة الانضباط عقوبات قوية ضد النادي الأهلي في الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الفريقين بالدوري.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بشأن الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز ضد الأهلى، فقد قررت لجنة ما يلي:

حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

إيقاف خالد محمد عبد الفتاح لاعب الأهلي 3 مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلى وبيراميدز.

حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، وسعد شلبى المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.