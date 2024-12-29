الحرية: إحياء صناعة الغزل والنسيج يعيد الريادة للقطن المصري عالميًا

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الاهتمام الذي تقدمه الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، لإحياء صناعة الغزل والنسيج، وتطويرها كخطوة حاسمة لاستعادة الريادة المصرية في هذا المجال، تم ترجمته بمزيد من الجهود التي جعلت مدينة المحلة الكبرى أكبر القلاع الصناعية في مصر، وتركزت على تحديث البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتحديث المصانع القديمة وإنشاء مصانع جديدة مزودة بأحدث المعدات العالمية، مما يضمن تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات المصرية لتتنافس بقوة في الأسواق الدولية.

وأكد “عبد الهادي”، في بيان له، أن الدولة عملت أيضاً على تطوير منظومة زراعة القطن المصري، المعروف بجودته الفائقة، لضمان توفير المواد الخام اللازمة للصناعة، حيث تم توسيع الرقعة الزراعية وتحسين أساليب الزراعة لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على سمعة القطن المصري عالمياً، كما شملت هذه الجهود تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع لضمان مواكبة التقدم التكنولوجي وتعزيز مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.

ولفت إلى أن مصر تسعى ليس فقط لإحياء صناعة الغزل والنسيج، بل لجعلها نموذجاً يحتذى به في تطوير الصناعات التقليدية وربطها بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة والعالم.

وأكد أن الدولة المصرية تبنت رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية، من خلال ربطها بسلاسل القيمة العالمية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وكذلك التركيز على خلق منظومة متكاملة تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة إلى التصنيع والتصدير، مما يعزز قدرة القطاع على المساهمة بشكل فعال في زيادة الناتج القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

