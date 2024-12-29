إعلان الحداد الوطني في كوريا الجنوبية 7 أيام على ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

أعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانج موك اليوم الأحد الحداد الوطني في البلاد لمدة 7 أيام على ضحايا حادث الطائرة المنكوبة التي تحطمت بمطار "موان" الدولي قبل ساعات.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم أن الإعلان جاء خلال اجتماع طارئ للسلامة عقد بعد ساعات من تحطم طائرة ركاب تقل 181 فردا، وانفجرت في مطار في مقاطعة موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية، حيث نجا اثنان من أفراد الطاقم من الحادث.

وقال تشوي: "نعرب عن أعمق تعازينا وتعاطفنا مع أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذه المأساة غير المتوقعة"، معلنا عن فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، اعتبارا من يوم الأحد، وتستمر حتى منتصف ليل السبت.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إنه سيتم إنشاء مواقع تذكارية في موقع التحطم وكذلك في 17 مدينة ومقاطعة، بما في ذلك سول ومدينة جوانججو في الجنوب الغربي، مضيفة أن موظفي الحكومة في الأماكن العامة سيرتدون شرائط الحداد كعلامة على احترام الضحايا.

يذكر أن الحادث تسبب في مقتل 179 شخصا، من بين 181 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، بينهم 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

ووقع الحادث بعد أن أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي، حيث انفجرت بعد الهبوط.