استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون شمالي قطاع غزة

استُشهد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأوضح مراسل الوكالة، أن الشهداء السبعة قضوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة سعيد شبات في بيت حانون.

وفي السياق، جددت طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر" إطلاق النار على أرض المفتي شمال مخيم النصيرات، حيث أفاد مراسلنا بوصول إصابة إلى مستشفى العودة جراء إطلاق النار تجاه منازل المواطنين غرب مخيم النصيرات.

وفي هذا الاتجاه، أطلق مواطنون مناشدات للطواقم الطبية بالتوجه غرب النصيرات بعد استهداف منزل لعائلة أبو سلمية ووجود إصابات في المنزل.

إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي عنيف عددا كبيرا من المنازل وسط حي النزلة ببلدة جباليا.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة، في قصف مدفعي للاحتلال استهدف الطابق العلوي من مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع منأكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،514 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108،189 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.