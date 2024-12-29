رئيس جامعة المنصورة يتفقد المدن الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد مدينة "الأمل" للطلاب، ومدينة "الزهراء" للطالبات، في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المقيمين في المدن الجامعية، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور هيام عبد العال، مدير عام المدن الجامعية، و وليد صفوت، نائب مدير عام المدن.

وخلال الجولة، التقى الدكتور شريف خاطر مع الطلاب والطالبات، واستمع إليهم وتعرف على آرائهم حول مستوى الخدمات في المدينة الجامعية.

كما اطمأن على أحوالهم الدراسية، وناقش مقترحاتهم الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومختلف الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية والامتحانات، واستمع لآرائهم لمعرفة مدى رضاهم عن الوجبات والخدمة، وتناول مع الطلاب وجبة الغداء داخل المطعم المركزي للمدينة في مدينة الأمل.

ووجه رئيس الجامعة بصرف مكافأة استثنائية للمشاركين في الإعداد والتجهيز والطباخين بمطبخي مدينة الأمل ومدينة الزهراء، لما لاقاه من تعليقات إيجابية من الطلاب، وإشادة بجودة الوجبات المقدمة.

وصرَّح رئيس الجامعة خلال الزيارة بأن إدارة الجامعة حريصة على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة المباني، وأعمال الصيانة والجودة بشكل دوري، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مضيفًا أن المدن الجامعية بجامعة المنصورة تعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب لممارسة الأنشطة، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة تضم مدن: "مدينة الأمل للطلبة - مدينة الجلاء للطلبة - مدينة الزهراء للطالبات - مدينة جيهان للطالبات - مدينة الجمهورية للطالبات" وتتسع إجمالي مدن الطلاب لعدد 2508 طلاب، بينما تتسع مدن الطالبات لإجمالي 3818 طالبة، كما تتسع صالة مطعم مدينة الأمل إلى 700 طالب، وصالة مطعم الزهراء إلى 600 طالبة.