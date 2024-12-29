محافظ الشرقية يأمر برفع درجة الإستعداد اللازمة لمشاركة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ خطة تأمين جميع الكنائس بدائرة المحافظة قبل وأثناء وبعد احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ،، ونائب المستشار العسكري للمحافظة ، والعميد كريم سويلم مدير إدارة الحماية المدنية ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس وبجميع شوارع المدن والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والاهتمام الكامل بنظافة البيئة وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم افتراش بضاعتهم على الطريق والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري و جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، بتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية للتأكد من طرحها بأسعار مناسبة والاطمئنان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على أرواح المواطنين.

وخلال الاجتماع اطمأن المحافظ من الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية المدارس لاستقبال طلاب النقل بالشهادات الابتدائية والإعدادية الثانوية العامة والفنية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 م ، مؤكداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر متمنياً لجميع أبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس ، وكذلك ورفع الاشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة للتغلب على تراكمات مياه الأمطار من خلال إجراء أعمال صيانة أغطية الصرف الصحي وتسليك البالوعات وعمل وصلات على مطابق الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار لمنع تراكمها حتى لا تتسبب في تعطل حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وخلال الاجتماع استعرض نائب المستشار العسكري الإجراءات المتبعة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر إقامته في الفترة من 12 -14 يناير 2025 بأرض المحلج بمركز الزقازيق بالتعاون بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، بهدف صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية ، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، ليشدد المحافظ على الجهات المشاركة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بكل جهة تحقيق الأهداف المنشودة.

المجلس التنفيذي بمحافظة الشرقية

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