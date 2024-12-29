رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، بكليتي الزراعة والطب البيطري.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكليتين ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي جولته بكلية الزراعة بمشتهر بتفقد أعمال التجديدات والتطوير بمبنى قسم الكيمياء القديم لمتابعة الانتهاء من تجهيزات المبنى، وأعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة مبنى وقاية النبات بالكلية.

كما تفقد " الجيزاوي " سير أعمال الامتحانات لطلاب الفرقة الثانية شعبة عامة بمبنى الهندسة الزراعية لعدد 1063 طالب، والفرقة الثانية شعبة هندسة لعدد 361 طالب، وامتحانات البرامج المميزة لعدد 125 طالب.

وتفقد رئيس الجامعة جولته بكلية الطب البيطري أعمال الامتحانات لطلاب بكالوريوس الطب البيطري العام لعدد ٤٤٥ طالب فى المستوى الثاني، وبرنامج تميز التكنولوجيا والتحاليل البيولوجية لعدد ٩٣ طالب بالمستوى الخامس ، وبرنامج تميز جودة ومراقبة الاغذية لعدد ١٧ طالب المستوى الرابع، كما تفقد المستشفى البيطري بالكلية من أجل التأكد من توفير بيئة لائقة ومناسبة لخدمة العملية التعليمية والبحثية.

و خلال الجولة، اطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي على اللجان وحسن سير الإمتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة ، وبتواجد رؤساء اللجان ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات بالكليتين، كما حرص على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة ، و توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت.