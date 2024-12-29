البرلمان يوصي بسرعة توفير الاعتمادات المالية للانتهاء من طريق دمياط/عزبة البرج

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد طلبي الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن عدم استكمال أعمال رصف طريق دمياط/عزبة البرج بطول 9 كم، وتغطية الترعة الملاصقة له.

وقالت النائبة رحاب موسى، إنه سبق وتقدمت بعده طلبات إحاطة بخصوص طريق دمياط - عزبة البرج بطول 9 كيلو متر تقريباً ويخدم قرى البصائلة - الجواهرة - الخياطة - طبل - الرحمة - الشيخ ضرغام- كفر حميدو - الخنينة - المراجوه - ومدينة عزبة البرج.

وأوضحت "موسي" أن هذا الطريق أصبح يُشكل خطورة على المواطنين الذين يستخدمونه نظراً لضيق الطريق وتكسيره وأصبح غير لائق وغير أدمى، وتسقط السيارات والموتوسيكلات بالترعة الملاصقة للطريق وكل يوم يحدث به حوادث و مشاحنات بين السائقين والمواطنين نتيجة ضيق الطريق وعدم استيعابه للسيارات وحضرت لجنة مشكلة من مجلس النواب و وزارة النقل، وتم الموافقة على تغطية الترعة وإعادة رصف الطريق ضمن مبادرة حياه كريمة بتكلفة قدرها 240 مليون جنيه ومنذ ذلك الحين وحتى الآن يعانى أكثر من 300 ألف نسمة من المرور على هذا الطريق والتعرض للمضايقات نتيجة تكسير الطريق



ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، إن اللجنة سوف تلتزم بالمواعيد التي تم وضعها في الجدول الزمني، حتي يتم وضعه ضمن الموازنة العامة للدولة، مضيفًا:" نحن نعمل طبقا لخطة محددة، وجدول زمني محدد ، ويتم المتابعه من نواب المحافظات المتضررة".

وأشاد بالدور الكبير للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة ، في تحقيق طفرة كبيرة في مجال النقل.

وأوصت اللجنة ، بسرعه توفير الاعتمادات المالية للانتهاء من المشروع في اسرع وقت ممكن، ووضع المشروع علي راس أولويات المحافظة، إرسال الجدول الزمني للجنة والنائبة مقدمة طلب الإحاطة بموعد بدء والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من المشروع.

