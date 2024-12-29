التعليم العاطفي للأطفال.. مهارة تفتقر إليها المدارس التقليدية

الأحد 29/ديسمبر/2024 - 05:40 م

لم يعد كافيًا أن تركز المدارس على تعليم المهارات الأكاديمية فحسب، بل يجب أن تتناول الجوانب النفسية والعاطفية للأطفال، التي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل شخصياتهم وتحديد قدرتهم على مواجهة الحياة. ومع ذلك، نجد أن معظم المدارس التقليدية ما زالت تغفل عن هذا الجانب المهم، مما يجعل التعليم العاطفي مهارة مفقودة يحتاجها الأطفال بشدة في عصرنا الحالي.

التعليم العاطفي هو العملية التي يتعلم من خلالها الأطفال كيفية التعرف على مشاعرهم، وفهمها، والتعامل معها بطرق صحية. كما يساعدهم على بناء علاقات إيجابية مع الآخرين، واتخاذ قرارات مسؤولة، وإظهار التعاطف مع من حولهم. هذه المهارات ليست مجرد إضافات تجميلية؛ إنها أساسات تُبنى عليها قدرة الطفل على النجاح في الحياة، سواء في علاقاته الشخصية أو في حياته المهنية المستقبلية.

وعندما ننظر إلى الحياة اليومية، نجد أن معظم التحديات التي يواجهها الأفراد لا تتعلق بمهاراتهم الأكاديمية، بل بقدرتهم على إدارة مشاعرهم والتعامل مع مشاعر الآخرين. من هنا، يبرز التعليم العاطفي كضرورة ملحة. الأطفال الذين يفتقرون إلى المهارات العاطفية قد يعانون من صعوبات في التعبير عن أنفسهم أو حل النزاعات، مما قد يؤدي إلى شعورهم بالإحباط أو العزلة.

على النقيض، الأطفال الذين يحصلون على تعليم عاطفي يتعلمون كيف يتعاملون مع الضغوط، ويطورون مهارات اجتماعية قوية تساعدهم على بناء علاقات صحية. هذا لا يؤثر فقط على سعادتهم الشخصية، بل ينعكس أيضًا على أدائهم الأكاديمي. الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يتلقون تعليمًا عاطفيًا يظهرون مستويات أعلى من التركيز، والانضباط، والتعاون داخل الفصول الدراسية، مما يؤدي إلى نتائج تعليمية أفضل.

ومع الأسف، المدارس التقليدية غالبًا ما تكون بيئة تركز بشكل مفرط على التحصيل الأكاديمي والاختبارات. هذا التركيز الشديد يجعل الوقت المتاح للأنشطة الأخرى محدودًا، مما يؤدي إلى إهمال تعليم الأطفال كيفية التعامل مع مشاعرهم أو فهم مشاعر الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لدى المعلمين التدريب الكافي لتقديم التعليم العاطفي بشكل فعال.

علاوة على ذلك، فإن ثقافة بعض المجتمعات تميل إلى التقليل من أهمية التعبير العاطفي، حيث ينظر إلى المشاعر على أنها نقطة ضعف بدلًا من كونها جزءًا طبيعيًا من التجربة الإنسانية. هذا يزيد من صعوبة إدخال التعليم العاطفي إلى المدارس، لأن هناك حاجة لتغيير النظرة العامة أولًا.

ولتعويض هذا النقص، يمكن للمدارس تبني استراتيجيات تدمج التعليم العاطفي في المناهج الدراسية اليومية. على سبيل المثال:

1 جلسات منتظمة لتعليم المشاعر: يمكن تخصيص وقت يومي أو أسبوعي للتحدث عن المشاعر وكيفية التعامل معها. يتم خلال هذه الجلسات تعريف الأطفال بمفردات عاطفية تساعدهم على التعبير عن مشاعرهم بدقة.

2 التعلم من خلال القصص: القصص أداة فعالة لتعليم الأطفال كيفية التعامل مع المواقف العاطفية. يمكن استخدام قصص تتناول قضايا مثل الغضب، والغيرة، والصداقة، لمساعدة الأطفال على فهم هذه المشاعر وكيفية إدارتها.

3 التدريب على حل النزاعات: يمكن تقديم برامج تساعد الأطفال على تطوير مهارات التواصل وحل النزاعات بطرق سلمية وبناءة.

4 تعليم التعاطف: من خلال الأنشطة الجماعية والألعاب التفاعلية، يمكن تعليم الأطفال كيف يضعون أنفسهم في مكان الآخرين ويفهمون مشاعرهم.

5 إشراك الآباء: التعليم العاطفي لا يمكن أن يقتصر على المدرسة فقط؛ يجب أن يكون هناك تعاون مع الأسرة لتعزيز هذه المهارات في المنزل.

إن التعليم العاطفي لا ينتهي بانتهاء المرحلة المدرسية. الأطفال الذين يكتسبون هذه المهارات يحملونها معهم طوال حياتهم، مما يساعدهم على أن يصبحوا بالغين أكثر توازنًا واستقرارًا. فهم أكثر قدرة على بناء علاقات ناجحة، وإدارة الضغوط، واتخاذ قرارات مدروسة.

علاوة على ذلك، المجتمعات التي تركز على التعليم العاطفي تنشئ أجيالًا أكثر تسامحًا وتعاونًا. عندما يتعلم الأطفال كيفية التعامل مع مشاعرهم وفهم مشاعر الآخرين، يصبحون أكثر قدرة على حل النزاعات بطرق سلمية. هذا يقلل من معدلات التنمر والعنف داخل المدارس وخارجها.

فالتعليم العاطفي ليس رفاهية أو خيارًا إضافيًا يمكن الاستغناء عنه، بل هو جزء أساسي من التعليم الشامل الذي يحتاجه كل طفل ليصبح فردًا ناجحًا ومساهمًا في مجتمعه. إذا كنا نسعى لبناء أجيال قوية ومتوازنة، فعلينا أن نبدأ بإعطاء التعليم العاطفي المكانة التي يستحقها داخل مدارسنا. فالأطفال هم المستقبل، ومستقبلهم يعتمد على ما نعلمهم إياه اليوم.