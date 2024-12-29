مانشستر سيتي يتقدم على ليستر في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتى، على نظيره ليستر، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " كينغ باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز هدف الشوط الأول اللاعب سافينيو فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء لصالح فريق مانشستر سيتى.

ودخل بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلنج هالاند، سافينيو .

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".