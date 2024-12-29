رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد تطوير المحاور الرئيسية والموقف الجديد

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، جولة تفقدية شملت عددًا من المواقع والمحاور الحيوية، للوقوف على سير العمل وضمان الالتزام بالمخططات الزمنية المحددة.

تطوير حارات الخدمة

استهل رئيس الجهاز جولته بمتابعة أعمال استكمال حارات الخدمة الجديدة في المجاورات 19 و21 و23 و25. وأكد خلال الزيارة على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية تسليم الحارات وفق الجدول الزمني المحدد لضمان تسهيل الحركة المرورية وتحسين خدمات الطرق.

تفقد المحاور الرئيسية

شملت الجولة المحاور الرئيسية بالمدينة، حيث تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى محاور أبو بكر الصديق، خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب. ووجه بضرورة تكثيف أعمال صيانة الطرق ودهان المطبات، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية لرفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز المظهر الحضاري لتلك المحاور الحيوية.

تطوير الموقف الجديد

وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين منظومة النقل الداخلي، تابع رئيس الجهاز أعمال استكمال امتداد الموقف الجديد المخصص لنقل سيارات النقل الداخلي (السرفيس). وأكد أن نقل هذه السيارات إلى الموقف الجديد يهدف إلى تخفيف حدة الازدحام المروري داخل المدينة، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا لوسائل النقل بما يسهل حركة المواطنين.

تعزيز الخدمات والبنية التحتية

في ختام جولته، شدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية الالتزام بالجودة في جميع مراحل التنفيذ، مع ضرورة إنجاز المشروعات وفق الخطط الزمنية الموضوعة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات والبنية التحتية بالمدينة، بما يواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

تأتي هذه المشروعات استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتعكس التزام الدولة بتطوير المدن الجديدة لتلبية احتياجات السكان وتعزيز كفاءة المرافق العامة.

المهندس علاء عبداللاه مصطفي رئيس جهاز العاشر

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