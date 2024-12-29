زي النهارده.. الجنرال مارتينيث كامبوس يعلن عن تمرد ساغونتو

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 29 شهر ديسمير، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

عام 1170 اغتيال القديس توماس بيكيت في كاتدرائية كانتربري بواسطة أتباع الملك هنري الثاني وذلك نتيجة الصراع معه.

وعام 1778 الجيش البريطاني بقيادة أرشيبالد كامبل يحتل سافانا في جورجيا وذلك خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

وعام 1786 انعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية.

عام 1874 الجنرال مارتينيث كامبوس يعلن عن تمرد ساغونتو لصالح عودة نظام بوربون الملكي في شخص الدون الفونسو دي بوربون نجل إيزابيل الثانية.

1890 ـ وقوع مذبحة الركبة الجريحة، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 150 من هنود اللاكوتا على يد الجيش الأمريكي.

عام 1930 - محمد إقبال يلقي خطاب رئاسي في مدينة الله آباد قدم فيه نظرية الدولتين والخطوط العريضة لرؤية إنشاء باكستان.

وعام 1940 الطائرات الألمانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة وقد أدى ذلك إلى اشتعال النيران في أنحاء المدينة ومبنى البرلمان، كما أدى إلى مصرع ما يقارب 3600 مدني بريطاني وذلك بفترة الحرب العالمية الثانية.

عام 1944 -د صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.

1947 - منظمة الإرجون اليهودية تنفذ مذبحة في باب العمود في القدس وتقتل وتجرح 41 فلسطينيًا.

1975 - صدور قانون بريطاني يضع حدًا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساو لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقًا متساوية في العمل والمجتمع، وأصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمراً غير قانوني ويعاقب عليه القانون.

1989 - انتخاب فاتسلاف هافيل كأول رئيس غير شيوعي لتشيكوسلوفاكيا.

السيارات التابع لفندق جولدموهر.

عام 1997 - هونغ كونغ تبدأ بقتل 1250000 دجاجة لوقف انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

عام 1998 قادة الخمير الحمر في كمبوديا يقدمون اعتذارهم عن المجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين إبان سبعينيات القرن العشرين والتي نتج عنها حوالي مليون ونصف المليون قتيل.

عام 2001 حريق كبير في الحي التاريخي وسط العاصمة البيروفية ليما يؤدي إلى مصرع 280 شخصاً وإصابة آلاف.

وعام 2016 الإعلان عن اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في سوريا تمهيدًا لحل سياسي ينهي الأزمة السورية.

2019 - القوات الجوية الأمريكية تشن غارة على عدَّة معسكرات تابعة لِلحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراق مما أدَى إلى مقتل 25 مقاتلا وإصابة 55 آخرين.

وعام 2020 مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين نتيجة لحدوث زلزال بقوة 6.4 ضرب مدينة بترينجا بكرواتيا.