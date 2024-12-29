وكيل صحة البحيرة: توريد خمسة أجهزة أشعة "عادية وإيكو" للمستشفيات

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، عن توريد خمسة أجهزة أشعة "عادية وايكو" بتكلفة تقدر بثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه إلى مستشفيات المديرية.

وقال وكيل الوزارة في بيان له اليوم الأحد، ان هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي وتحديث مرافقه، مشيراً إلى إنه تم توزيع هذه الأجهزة على عدد من المستشفيات بالمنطقة، حيث تم تخصيص جهازين لمستشفى غرب النوبارية، وجهاز لمستشفى رشيد، وجهاز آخر لمستشفى حميات كفر الدوار، بالإضافة إلى واحد مخصص لمستشفى الأطفال التخصصي بأبو حمص.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الإدارة العامة للأشعة لتحديث وتطوير أقسام الأشعة في المستشفيات، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المصريين، بإشراف الدكتورة عبير جاب الله مديرة إدارة الأشعة بالمديرية وفريق من الأخصائيين والمشرفين على الأشعة.