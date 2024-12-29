الدورى الإيطالى.. أودينيزي يتعادل مع تورينو بهدفين لكل فريق

انتهى لقاء فريق أودينيزي، مع ضيفه تورينو، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

أحرز رباعية اللقاء، اللاعب إسحاق توريه ولورينزو لوكا، لصالح فريق أودينيزى، في الدقائق الـ 41 والـ 49، ولصالح تورينو سجل تشي آدمز وصامويل ريتشي، فى الدقيق الـ 53 والـ 64 من عمر اللقاء.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق ليصبح رصيد أودينيزى 24 نقاط، في المركز التاسع، بينما اصبح رصيد تورينو 20 نقطة، في المركز العاشر.