عرض برنامج "العالم شرقا"، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "عام 2024 يشهد استمرار التحالف بين الهند واليابان والتنافس المتزايد مع الصين".

وأوضح التقرير أن عام 2024 شهد استمرار التوترات والتنافس بين الهند والصين، إلى جانب تعزيز التحالفات بين الهند واليابان، في إطار سعي الدولتين لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن الهند والصين تمكنتا في أكتوبر الماضي من تخطي التوترات على طول الحدود في منطقة الهيمالايا، حيث توصلتا إلى اتفاق لتسيير دوريات عسكرية على الحدود المتنازع عليها، مما يُعد تحسنًا كبيرًا في العلاقات بعد أربع سنوات من الاشتباكات الدامية بين حرس الحدود في البلدين.

وأضاف التقرير أن الهند واصلت تعزيز وجودها في المحيط الهندي، في ظل محاولات الصين لتوسيع نفوذها الإقليمي من خلال مبادرة "خيط اللؤلؤ"، التي تشمل بناء قواعد بحرية في دول مثل سريلانكا وباكستان، وفي المقابل، عملت الهند واليابان على تعزيز تعاونهما الأمني والدفاعي، حيث اتفق البلدان في أغسطس 2024 على تعزيز التعاون الثنائي، عقب محادثات مكثفة خلال الاجتماع الثالث لوزراء الخارجية والدفاع للهند واليابان في نيودلهي، وذلك بهدف مواجهة النفوذ الصيني المتنامي.