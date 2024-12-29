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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. نداي يقود إيفرتون لمواجهة نوتينجهام

ايفرتون
ايفرتون
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أعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق إيفرتون، كالتالى:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: أشلي يونج، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.
خط الوسط: ادريسا جاي، أوريل مانجالا، عبدالله دوكوري.
خط الهجوم: جاك هاريسون، أرماندو بروخا، إليمان نداي.
ويحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الرابع برصيد 34 نقطة، فيما يقع فريق أيفرتون فى المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.
 

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