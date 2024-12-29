الدوري الإنجليزي.. كريس وود يقود نوتينجهام لمواجهة إيفرتون

أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نوتينجهام فورست، كالتالي:

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، موراتو، أولا أينا، نيكو ويليامس.

خط الوسط: نيكولاس دومينجيز، مورغان جيبس وايت، إليوت أندرسون.

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا، كريس وود.

ويحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الرابع برصيد 34 نقطة، فيما يقع فريق أيفرتون فى المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.

