الثلاثاء.. غنائيات كوكب الشرق النسائية بالأوبرا ليلة العام الجديد

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربى تحت إشراف فنى للدكتور عاطف إمام، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 31 ديسمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الغنائيات الشهيرة منها يا صهبجية، مسا النور والهنا، جرحتنى عيونه السودا، غنى لى شوى، عيون القلب، يا أعز من عينى، عاشقة وغلبانة، مين يشترى الورد منى، إن كنت ليا وأنا ليك، سلم على، أنساك الى جانب موسيقى أنت الحب وبحلم بيك .

أداء، أسماء الدسوقى ، نهى المصرى، لوجين تامر، إيمان منصور، ملك هانى، إسراء عصام ، ساندرا عماد، فاطمة مثنى، مريم هانى وعازفة الناى الدكتورة أمل الحناوى .

جدير بالذكر أن فرقة كوكب الشرق النسائية تعد احدى الفرق المميزة التى تضم عددا من العازفات والمطربات الموهوبات وتقدم ألواناً مختلفة من أعمال الموسيقى العربية محاولة التركيز على دور المرأة في مجال الموسيقى والغناء .