الدوري المصري.. تعرف تشكيل مواجهة حرس الحدود وطلائع الجيش

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره حرس الحدود، وذلك بعد قليل على ملعب "الماكس"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى "نايل".



وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: زولا – محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – أحمد سمير.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان – رجب عمران – عماد فتحي – علي حمدي – أحمد الشيخ – عمرو طارق – يسري وحيد – باسم مرسي.



فيما أعلن الجهاز الفني لفريق حرس الحدود تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد مجلي – محمود ممدوح – عبدالحكيم – حازم العسكري.

خط الوسط: فوزي الحناوي – محمد روقا – محمد الدغيمي – عبدالرحمن جودة.

خط الهجوم: كواسي إيسو – تريسور.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي – إسلام أبو سليمة – محمد فاروق – محمد مصطفى – إيهاب سمير – إيميكا – عمر سافيولا – أبو جودة – أوكا.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط ودون أي فوز حتى الآن.