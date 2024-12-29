ads
الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة برج العرب يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، أجرى الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، جولة تفقدية لأعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بكل من كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

خلال الجولة، شدد الدكتور محمد مرسي الجوهري على ضرورة التزام الطلاب بأماكنهم الرسمية وفق أرقام الجلوس المخصصة لهم، محذرًا من أن مخالفة ذلك قد تعرض الطالب للمساءلة القانونية، وذلك حرصًا على منع أي حالات غش أو تجاوز.

كما أكد على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الإدارة العامة للجامعة لضمان سير الامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والنظام.

رافقه خلال جولته كل من الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية، الدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأكدت الجامعة على التزامها بتوفير كافة السبل التي تضمن سير الامتحانات بمرونة ونزاهة، مع التأكيد على أهمية ضبط النفس والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

العملية التعليمية الفصل الدراسي الأول 2024 الفصل الدراسي الاول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب التكنولوجية سير العملية التعليمية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة العملية الامتحانية