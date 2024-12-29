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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا تكثف اعتمادها على الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر
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أكد تقرير اقتصادي أن الهيدروجين الأخضر أصبح ذا أهمية متزايدة لمستقبل الطاقة المتجددة في النمسا ويعتبر حلا للمشكلات في عملية تحول الطاقة، وذلك باعتباره مصدر طاقة محايدا للمناخ.

وأوضح التقرير الصادر عن الغرفة الصناعية في مدينة لينز بولاية النمسا العليا ونشرته منصة " فولكس بلات"، أن الهيدروجين يعتبر مناسبًا للتخزين الموسمي للتطبيقات الصناعية ويمكنه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خاصة في وسائل النقل الثقيل.

وأشار التقرير إلى أن مشغل شبكة الكهرباء والغاز لشركة Energie AG النمساوية يمتلك شبكة خطوط أنابيب يبلغ طولها نحو 6 آلاف كيلومتر ويمكنه جعل بعض خطوط الأنابيب هذه متاحة لتزويد الهيدروجين، وسيتم قريبًا تقديم إعادة تخصيص خط أنابيب للاستخدام البديل مع الهيدروجين.

ولفت التقرير إلى حصول شركة Energie AG على الموافقة على بدء شبكة الهيدروجين من خلال خط مزدوج بين بلدتي إبلسبيرج في جنوب شرق لينز وساتليدت.

كما نوه إلى أنه يجري إعادة التنظيم الاستراتيجي لشركة Energie AG، حيث سيلعب الهيدروجين الأخضر دورا بارزا.

الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة المتجددة النمسا