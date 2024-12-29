الدوري الإنجليزي.. خيمينيز يقود فولهام لمواجهة بورنموث

أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: عيسى ديوب، يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: ساسا لوكيتش، أندرياس بيريرا، أليكس إيوبي.

خط الهجوم: هاري ويلسون، راؤول خيمينيز.

ويحتل فريق بورنموث المركز الـسادس برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق فولهام فى المركز الـثامن برصيد 29 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".