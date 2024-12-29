حريق يلتهم مصنع أثاث في دمياط الجديدة

نشب حريق ضخم اليوم الأحد، في مصنع اثاث بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، مما أسفر عن احتراق المصنع بالكامل، حيث تم الدفع بتشكيل مكون من 10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق وسط حالة من الذعر لدى الأهالي والمحيطين بالمصنع .



كما تمكنت قوات الإسعاف من نقل 3 فتيات تمت إصابتهن أثناء الحريق وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط بلاغا أفاد بنشوب حريق هائل داخل مصنع لإنتاج الأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة دمياط الجديدة نحو موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بينما تمكنت شركة ريبكو جاس من فصل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة، إضافة إلي فصل خدمات التيار الكهربي عن موقع الحادث تمهيدا للسيطرة على الحريق.



تم فصل الغاز عن المصنع الموجود به الحريق وتم الدفع بسيارات من قوات الحماية المدنية وسيارات اسعاف لسرعة التعامل مع الحريق.