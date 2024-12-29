عتريس رئيسًا لمدينة دمياط والأطروش لـ"الزرقا"

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة الجديد مع محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، و العميد هانى عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو، فى أول أيام عملهما بالمحافظة بعد صدور حركة المحليات الجديدة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث قدم " المحافظ " التهنئة لهما لتوليهما مهام عملهما بالمحافظة، معربًا عن خالص أمنياته لهما بدوام التوفيق والسداد.

وعلى جانب آخر، أصدر "الدكتور أيمن الشهابى" قرارًا بتكليف سمير عتريس لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و المهندسة حنان الأطروش رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا .

حيث التقى " المحافظ " برؤساء الوحدات المحلية الجدد ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و أعرب عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق ،و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تتابع وبشكل دورى كافة الأعمال بالمراكز والمدن لتذليل اى عقبات ، ووجه بضرورة الدفع بمنظومة العمل، و الاهتمام بملفات التصالح فى مخالفات البناء والنظافة ورفع الاشغالات ، و التصدى لمخالفات البناء وازالتها فى المهد ، وخلق قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين و العمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال الجاري تنفيذها بشكل دورى .

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، مع اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث هنأه لتوليه مهام عمله الجديد بدمياط بعد حركة المحليات الجديدة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مؤخرًا، معربًا عن خالص امنياته لسيادته بدوام التوفيق والسداد.

فيما وقد أكد " المحافظ " خلال اللقاء المُنعقد بديوان عام المحافظة الجديد كأول لقاء رسمى يعقد به بعد الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، على أهمية العمل كفريق واحد ، للدفع بمنظومة العمل بكافة الملفات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة

هذا وقد ناقش " محافظ دمياط " عدد من ملفات العمل المطروحة حاليًا، ومخططات المحافظة للعمل نحو تذليل كافة المعوقات، ومجابهة التحديات ، مؤكدًا على أهمية العمل الميدانى لمتابعة كافة الأعمال على أرض الواقع