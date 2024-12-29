الدورى الإنجليزى.. سيمينيو يقود بورنموث لمواجهة فولهام

أعلن أندوني إيراولا المدير الفني لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق بورنموث كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: ديان هويسين، ميلوس كيركيز، جيمس هيل، إيليا زابارني.

خط الوسط: فيليب بيلينج، لويس كوك، ريان كريستي.

خط الهجوم: ديفيد بروكس، إيفانيلسون، أنطوان سيمينيو.

ويحتل فريق بورنموث المركز الـسادس برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق فولهام في المركز الـثامن برصيد 29 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".