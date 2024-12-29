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الأحد 29 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الزراعة” توزع أبقار مجانية على 104 سيدات في منطقة وادي الصعايدة بأسوان

احتفالية توزيع الأبقار
احتفالية توزيع الأبقار للسيدات
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يقوم مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) بتوزيع ٥٢ عجلة تحت عشار لعدد ١٠٤ سيدات من قرى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان كل بمشاركة كل اثنين في بقرة واحدة.
وصرح الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع، بأن القرى المستفيدة من المنح هي قرية الإيمان والشهامة والسماحة وعمر بن العاص والإشراف، مضيفا أن المشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعي متكامل بمناطق الاستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي، وأضاف درويش انه يتم صرف أعلاف لمدة شهرين لكل رأس.

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مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL محافظة أسوان الصندوق الدولى للتنمية الزراعية