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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الإيطالية تعلن استعادة موقعها الرسمي بعد هجوم إلكتروني

هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني
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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانى أن الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيطالية عاد للعمل بكامل طاقته بعد هجوم إلكتروني تعرض له أمس.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي في بيان اليوم الأحد نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" أنه تم استعادة الوصول لجميع عناوين بما في ذلك الموجودة خارج إيطاليا، مؤكدا مواصلة تعزيز التدابير الأمنية للأنظمة، وتزويد الخارجية الإيطالية بأدوات فعالة بشكل متزايد لمواجهة التحديات السيبرانية الحالية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أكدت العمل على تعزيز الأمن ضد الهجمات الإلكترونية بعد أن قالت إن "مجموعة موالية لروسيا شنت هجوما على موقع مطار ميلانو ووزارة الخارجية في ثالث هجوم إلكتروني خلال ثلاثة أيام".

الخارجية الإيطالية هجوم إلكترونى