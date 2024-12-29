محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمحطتي كهرباء العطف والمحمودية

اختتمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولتها التفقدية اليوم بمركز المحمودية بزيارة محطتي كهرباء العطف والمحمودية.

يذكر أن محطة كهرباء العطف المركبة، تعمل بقدرة 750 ميجاوات، وتتكون من وحدتين غازيتين ووحدة بخارية، قدرة كل وحدة 250 ميجاوات، تعمل المحطة بنظام الدورة المركبة وتغذي الشبكة الموحدة عبر 6 دوائر ربط بجهد 220 فولت باستخدام الوقود الغازي.

كما تفقدت محطة كهرباء المحمودية الغازية، التي تضم المحطة القديمة المكونة من 8 وحدات غازية تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 8 غلايات واثنين بخاريين بنظام الدورة المركبة.

كما تضم المحطة وحدتين حديثتين تعملان بقدرة 168 ميجاوات، ومحطات المحولات التي تتكون من 6 دوائر بطاقة 220.66 كيلو فولت و3 محولات ربط و8 دوائر بطاقة 66 فولت.

وخلال الزيارة، تابعت المحافظ سير العمل في المحطتين واطمأنت على التشغيل الكامل لكل محطة، كما راجعت أعمال الحماية المنفذة لضمان سلامة التشغيل.

واطلعت أيضًا على مراحل اختبارات الحريق وتاريخ إجرائها، للتأكد من جاهزية المحطات للتعامل مع أي طارئ.

واستمعت الدكتورة جاكلين عازر إلى شرح تفصيلي حول دور المحطتين في دعم شبكة الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، وأهميتهما في تعزيز استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الطاقة.

وأكدت المحافظ على أهمية الجهود المبذولة لضمان كفاءة العمل بالمحطات، مشددة على ضرورة مواصلة الصيانة الدورية وتعزيز الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ، بما يضمن استقرار الخدمة الكهربائية في البحيرة.