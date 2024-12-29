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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البياضي للحكومة والمجلس: "مش كفاية تسمعوا لازم يكون في مرونة"

فريدي البياضي
فريدي البياضي
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دعا الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة والأغلبية إلى عدم الاكتفاء بالاستماع للتعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بل إبداء مرونة في الاستجابة لها، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين القانون بما يخدم مصلحة الجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 
من جانبه، رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تصريحات البياضي، مشددًا على أن المجلس يُظهر مرونة ويقبل جميع المقترحات التي تتماشى مع أحكام الدستور. 

وأضاف جبالي: “نرفض أي مزايدة على موقف المجلس في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.

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