محافظ البحيرة توجه بإعداد دراسة لإعادة هيكلة الوحدة المحلية بالمحمودية بالكامل

أجرت اليوم الأحد، الدكتورة جاكلين عازر، جولة مفاجئة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وذلك بحضور اللواء محسن الجندي، رئيس المركز، لمتابعة الأداءين الإداري والخدمي بمختلف الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وتفقدت المحافظ، خلال الجولة مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوحدة ووحدة السكان والادارة الهندسية، و استمعت لشرح تفصيلي من العاملين حول الخدمات المقدمة للمواطنين، والجهود المبذولة لتحسينها وتطويرها.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بتكثيف أعمال النظافة داخل الوحدة المحلية، وإزالة أي ملصقات أو أي مكاتب ووحدات إدارية موجودة في الطرقات تعيق المرور حفاظًا على المظهر العام.

كما وجهت رئيس الوحدة المحلية بإعداد مشروع شامل لإعادة هيكلة الوحدة المحلية بما يتماشى مع خطط التطوير المستقبلية.

وخلال جولتها، استمعت الدكتورة جاكلين عازر إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة المحلية، ووجهت رئيس المركز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها لضمان تقديم خدمات تلبى احتياجاتهم .

وفى ختام الجولة وجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة دفع العمل بالمركز والعمل بروح الفريق وتعزيز التواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم بشكل سريع وفعال.

كما أكدت على ضرورة قيام كافة القيادات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بجولات ميدانية مماثلة لمتابعة سير العمل وتعزيز مستوى الخدمات لتحقيق رضا للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة في كافة مراكز ومدن البحيرة.